auguri consorzio di bonifica tutte le sfide per il futuro

Nella puntata de "La Pisaniana" in onda stasera alle 21 su 50Canale si celebrano i 550 anni del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, un ente nato tanti secoli fa intorno all’Arno, che poi ha visto aggiungersi canali e interventi di bonifica. Una serie di opere disseminate in tutta la pianura pisana che oggi sono determinanti per la sicurezza idraulica del territorio. Di recente le casse di espansione sono state progettate per mitigare gli effetti di eventi climatici estremi, ma ci sono anche i progetti futuri, come quelli che coinvolgeranno le aree di Pisa nord est e il polo ospedaliero di Cisanello, Pisa sud, Pisa Porta a Lucca e aeroporto di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

