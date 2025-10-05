Attimi di paura nel derby Siderno-Locri | malore per un calciatore trasportato in ospedale

Reggiotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura questo pomeriggio sul campo dello stadio di Locri, in provincia di Reggio Calabria, nel corso della partita di Prima categoria girone C tra il Siderno 1911 e il Locri.Un calciatore, Andrea Pasqualino, 30enne, del Siderno, durante il primo tempo, improvvisamente si è accasciato sul. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attimi - paura

FOTO/ Auto a fuoco nella zona alta della città, attimi di paura per il conducente

Tempesta si abbatte sulle Grotte di Pradis, attimi di paura per i turisti all'interno. Alberi caduti sulla strada

Bambino di 10 anni si perde a Firenze, attimi di paura. Il padre lo ritrova e ringrazia i vigili

attimi paura derby sidernoAttimi di paura nel match tra Siderno e Locri: giocatore si accascia a terra per un malore - Attimi di paura questo pomeriggio durante la partita di calcio tra Siderno e Locri, che si stava svolgendo proprio nello stadio locrese, valevole per il girone C della Prima Categoria. Come scrive cn24tv.it

Siderno-Locri, che paura nel derby di Prima Categoria: calciatore accusa malore e si accascia, partita sospesa - Nel primo tempo, un calciatore del Siderno – Andrea Pasqualino – si è accasciato a terra dopo un ma ... Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Attimi Paura Derby Siderno