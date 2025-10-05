Attentati esplosivi a Latina restano sotto controllo le zone di via Guido Rossa e viale Nervi

Latinatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restano sotto controllo le zone di via Guido Rossa, dove si trovano i palazzi Arlecchino, e di viale Nervi dove nelle scorse settimane sono state fatte esplodere tre delle quattro bombe che hanno di fatto alzato il livello della tensione e della paura in città. Un’escalation criminale a seguito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attentati - esplosivi

Attentati esplosivi a Latina: la guerra fra bande e le prime ipotesi investigative

Attentati esplosivi, la sindaca scrive a Ministero e Regione: "Abbiamo bisogno di supporto"

Attentati esplosivi, Rocca a Latina: "Risposta forte dallo Stato". In città 300 telecamere in più

ATTENTATO A GERUSALEMME/ “È l’esito dell’azione di Israele a Gaza, la soluzione restano Trump e l’Anp” - Due terroristi palestinesi ammazzano 6 persone: un episodio che spegne, per ora, le speranze legate al piano di Trump per la pace a Gaza Sei persone morte in un attentato a Gerusalemme, due terroristi ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Attentati Esplosivi Latina Restano