Attacco di droni su larga scala in Ucraina Zelensky | Più di 50 missili e circa 500 droni d’attacco La Polonia alza i suoi jet in volo

Il nuovo massiccio attacco notturno delle forze russe ha provocato almeno cinque morti in Ucraina, A riferirlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky. «Questa notte l’Ucraina è stata nuovamente sotto un attacco combinato russo: più di 50 missili e circa 500 droni d’attacco», ha scritto su Telegram. Nel mirino «le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Cherson, Odessa e Kirovohrad», ha spiegato, e delle «circa 10 persone ferite a causa dell’attacco, purtroppo cinque sono morte». La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato attacchi su vasca scala nella regione ucraina di Leopoli, vicino al confine polacco. 🔗 Leggi su Open.online