Attacco di droni su larga scala in Ucraina sfiorato un treno con 110 italiani a bordo Zelensky | Più di 50 missili e circa 500 droni d’attacco
L’ultimo pesante raid russo che ha colpito la parte occidentale dell’Ucraina stanotte ha sfiorato anche un treno su cui viaggiavano 110 attivisti italiani di rientro dalla decima missione del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean), di ritorno da Kharkiv. A Kharkiv, spiega il Sir, il Mean ha realizzato decine di incontri con la società civile ucraina per costruire progetti sulle necessità reali della popolazione, decisa a continuare «nonostante la breve distanza dal confine russo». La missione è stata seguita anche dal nunzio apostolico, che insieme al vescovo cattolico, a quello greco-cattolico e a rappresentanti ortodossi ha partecipato a una preghiera al cimitero dei caduti per difendere Kharkiv e ricordare tutte le vittime della guerra. 🔗 Leggi su Open.online
