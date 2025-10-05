Attacco di droni su larga scala in Ucraina La Polonia alza i suoi jet in volo

La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato attacchi su vasca scala nella regione ucraina di Leopoli, vicino al confine polacco. «Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa», ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni «di natura preventiva» che «mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata». 🔗 Leggi su Open.online