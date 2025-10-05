Attacco di droni su larga scala in Ucraina La Polonia alza i suoi jet in volo

Open.online | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato attacchi su vasca scala nella regione ucraina di Leopoli, vicino al confine polacco. «Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa», ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni «di natura preventiva» che «mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: droni - larga

Russia, attacco con droni su larga scala: nel mirino Kiev e regioni lontane dal fronte

Russia, attacco con droni su larga scala: nel mirino Kiev, 4 morti di cui 2 bambini

Attacco russo su larga scala in Ucraina, droni e missili su Kiev: morti e danni | Il Cremlino: "Interessati ai negoziati, ma la guerra va avanti"

attacco droni larga scalaGuerra Ucraina, attacco di droni su larga scala: a Zaporizhzhya 1 morto e 9 feriti. La Polonia fa decollare i jet: «Minacce al confine, garantire sicurezza aerea» - Nuove ondate di attacchi con droni sono state lanciate durante la notte dalle forze russe contro diverse località dell'Ucraina, dove sono scattate le sirene dell'allarme aereo in varie regioni. ilmattino.it scrive

attacco droni larga scalaGuerra Ucraina, attacco di droni su larga scala. La Polonia fa decollare i jet: «Minacce al confine, garantire sicurezza aerea» - La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato attacchi nella regione ucraina di Leopoli, vicino al confine polacco. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Droni Larga Scala