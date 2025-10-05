Attacco di droni in Ucraina sfiorato un treno con 110 italiani a bordo Zelensky | Dall’Occidente manca una risposta degna a Putin
«Sfortunatamente, non c’è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all’audacia in costante crescita degli attacchi» russi in Ucraina. «È esattamente per questo che Putin agisce in questo modo: si limita a prendere in giro l’Occidente, il suo silenzio e la mancanza di azioni decise in risposta». Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video in cui ricorda che 5 persone sono morte nei raid notturni e 18 sono rimaste ferite e sottolinea che Mosca punta a distruggere le infrastrutture civili ucraine in vista dell’inverno. 🔗 Leggi su Open.online
