Atp Shanghai 2025 Sinner si ritira per infortunio al terzo turno
Jannik Sinner si ritira per infortunio al terzo turno del torneo ATP 1000 di Shanghai in Cina. L’azzurro è stato costretto ad abbandonare al terzo set il match contro l’olandese Tallon Griekspoor sul punteggio di 7-6 (7-3), 5-7, 2-3. Al momento del ritiro, l’italiano è apparso visibilmente zoppicante. Griekspoor avanza dunque agli ottavi. Sinner era campione uscente del torneo di Shanghai e ora non ha più speranze di superare Carlos Alcaraz al numero 1 del ranking Atp prima della fine del 2025. Nobody wanted to see this in Shanghai? The World No. 2 retires due to injury at 7-6 5-7 2-3, sending Griekspoor to the last 16. 🔗 Leggi su Lapresse.it
