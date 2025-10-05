ATP Shanghai 2025 | Djokovic si salva Fritz no Ancora caldo e ritiri in Cina

In attesa dell’esito del match di Jannik Sinner contro l’olandese Tallon Griekspoor, da registrare un numero importante di risultati legati in varia maniera al Masters 1000 di Shanghai, tra sorprese, rischi e anche malori, perché il caldo anomalo cinese sta continuando a fare danni in serie decisamente importante. Lo sa bene Tomas Machac, visto che il ceco si è ritrovato praticamente impossibilitato a giocare in maniera degna di tal nome contro il monegasco Valentin Vacherot ritirandosi sotto 6-0 3-1. A proposito di Vacherot, è il primo monegasco nella storia a vincere tre partite in un tabellone principale di un 1000 (Benjamin Balleret, nel 2006, ne vinse due a Montecarlo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Shanghai 2025: Djokovic si salva, Fritz no. Ancora caldo e ritiri in Cina

