Atletico Monreale e Pioppo Futsal regalano emozioni nel primo storico derby un pareggio tra gli applausi del pubblico

Al Palasampognaro di Ficarazzi termina 4-4 con le due squadre che mettono in campo bel gioco e tanta sportività L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Atletico Monreale e Pioppo Futsal regalano emozioni nel primo storico derby, un pareggio tra gli applausi del pubblico

In questa notizia si parla di: atletico - monreale

Palermo Futsal Club, il cuore non basta: sconfitta con l’Atletico Monreale

Sabato pomeriggio il primo storico derby tra Atletico Monreale e Pioppo Futsal al Palasampognaro di Ficarazzi

CONVOCATI Questi i 12 gialloverdi scelti da mister Basile per il derby che vedrà i nostri ragazzi scendere in campo al Palasampognaro di Ficarazzi contro l'Atletico Monreale SERIE C1 2025/2026 - Girone A 4° Giornata Ateltico Monreale VS Pioppo futs - facebook.com Vai su Facebook

Palermo Futsal Club, il cuore non basta: sconfitta con l’Atletico Monreale - X Vai su X

Calcio a 5: Serie C1. Spettacolo nel derby di Monreale: Atletico e Pioppo Futsal si dividono la posta - Nessuna vincitrice, ma tanti applausi per entrambe le sq ... Si legge su monrealenews.it

Calcio a 5: Serie C1. Sorteggiato oggi il calendario del Girone A: ecco gli impegni di Atletico Monreale e Pioppo Futsal - Si è tenuta a Ficarazzi la presentazione dei massimi campionati regionali calcistici siciliani: quello d’Eccellenza per il calcio e quello di Serie C1 per il futsal. Riporta monrealenews.it