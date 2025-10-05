Atletica Cadetti Cecchetto riscrive la storia | nuovo record italiano U16 nei 5000 di marcia

Il quindicenne veneto abbatte dopo 36 anni il primato di Michele Didoni: 21:47.83 a Viareggio. In grande spolvero anche Sorressa e Ravà. Sportface racconta i protagonisti della prima giornata dei Tricolori Cadetti. È la marcia a prendersi il palcoscenico nella giornata inaugurale dei Campionati Italiani Cadetti di Viareggio. Cristian Cecchetto, 15 anni, tesserato per il Csi Atletica Provincia di Vicenza, ha firmato un’impresa che resterà a lungo negli annali: con 21:47.83 ha polverizzato il record italiano U16 sui 5000 metri su pista, migliorando di dieci secondi il 21:57.8 stabilito da Michele Didoni nel lontano 1989. 🔗 Leggi su Sportface.it

