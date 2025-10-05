Athletic Club Palermo primo ko in campionato | sconfitta 2-1 a Milazzo

Dopo cinque risultati utili di fila arriva il primo ko in campionato per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno perso 2-1 in casa del Milazzo, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie D, girone I.Un risultato che lascia qualche piccolo rimpianto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

