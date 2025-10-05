Atalanta U23-Foggia 1-1 | le pagelle dei rossoneri
ATALANTA U23 (3-4-2-1) Vismara 6; Guerini 6 Comi 6 Navarro 5; Bergonzi 5,5 (17'st Mencaraglia 6) Manzoni 6 (43'st Steffanoni s.v.) Levak 6 Simonetto 6,5; Cortinovis 6 Vavassori 6,5; Camara 6 (8'st Misitano 6,5). A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Cissè, Tornaghi, Colombo, Fiogbe. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: atalanta - foggia
Serie C, definiti i tre gironi: Atalanta U23 e Salernitana con Foggia e Cerignola
Parma-Lecce 0-1, Bari-Padova 2-1, Atalanta U23-Foggia 1-1 Calcio: stasera Barletta-Pompei
Atalanta U23-Foggia 1-1: gol e highlights - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Finisce in parità con il Foggia #AtalantaU23Foggia #GoAtalantaGo ? - X Vai su X
Atalanta U23-Foggia 1-1 (risultato finale) - Sul manto erboso dello stadio Comunale di Caravaggio, l'Atalanta U23 ospita il Foggia per dare vita al match valevole per l'8^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Si legge su calciofoggia.it
Atalanta U23-Foggia 1-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Foggia di domenica 4 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Secondo calciomagazine.net