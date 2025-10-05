Atalanta ripresa martedì 7 a ranghi ridotti | occhi puntati sugli infortunati

Ecodibergamo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Data la sosta per le Nazionali,i nerazzurri resteranno a riposo domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Per il ritorno del campionato, domenica 19 contro la Lazio, Juric spera di poter ritrovare almeno Kossounou, Cdk, Scalvini e Zalewski. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta ripresa marted236 7 a ranghi ridotti occhi puntati sugli infortunati

© Ecodibergamo.it - Atalanta, ripresa martedì 7 a ranghi ridotti: occhi puntati sugli infortunati

In questa notizia si parla di: atalanta - ripresa

Atalanta: Lookman assente a Zingonia alla ripresa degli allenamenti

Atalanta, martedì la ripresa degli allenamenti. Mercoledì a porte aperte allo stadio

L’Inter molla Lookman. Atalanta, fari puntati su Ederson e De Ketelaere: la ripresa col ct azzurro Gattuso

atalanta ripresa marted236 7Atalanta, ripresa martedì 7 a ranghi ridotti: occhi puntati sugli infortunati - Per il ritorno del campionato, domenica 19 contro la Lazio, Juric spera di poter ritrovare almeno ... Si legge su ecodibergamo.it

atalanta ripresa marted236 7L'Atalanta vince in rimonta: Club Brugge battuto 2-1 - Dopo la sconfitta pesante, ma tutto sommato messa nel conto, contro il Psg ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Ripresa Marted236 7