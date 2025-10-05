Atalanta ripresa martedì 7 a ranghi ridotti | occhi puntati sugli infortunati
CALCIO. Data la sosta per le Nazionali,i nerazzurri resteranno a riposo domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Per il ritorno del campionato, domenica 19 contro la Lazio, Juric spera di poter ritrovare almeno Kossounou, Cdk, Scalvini e Zalewski. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
