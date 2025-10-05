Atalanta fermata dal Como ma ancora imbattuta | un avvio storico in Serie A
L’Atalanta di Juric non va oltre l’1-1 con il Como, ma resta tra le protagoniste di questo avvio di stagione L’Atalanta continua a sorprendere in questo avvio di stagione. Nonostante il pareggio per 1-1 contro il Como alla New Balance Arena, la squadra guidata da Ivan Juric, tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: atalanta - fermata
CHAMPIONS | Dopo i successi di Atalanta e Inter, anche il Napoli, trascinato da un super Hojlund, batte lo Sporting Lisbona. Secondo pari per la Juve, fermata dal Villareal https://gazzettadelsud.it/?p=2108125 - facebook.com Vai su Facebook
Inter vittoriosa a Cagliari, Juve fermata dall’Atalanta - X Vai su X
Atalanta-Como 1-1: video, gol e highlights - È proprio la squadra di Juric a sbloccare il punteggio al 6', quando Samardzic col mancino batte Butez. Segnala sport.sky.it
Atalanta-Como 1-1: Samardzic illude, Perrone risponde - Como di Sabato 4 ottobre 2025: rete in avvio prima con Samardzic dopo sei minuti quindi il pari di Perrone al 19esimo ... Come scrive calciomagazine.net