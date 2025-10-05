Atalanta fermata dal Como ma ancora imbattuta | un avvio storico in Serie A

Calcionews24.com | 5 ott 2025

L’Atalanta di Juric non va oltre l’1-1 con il Como, ma resta tra le protagoniste di questo avvio di stagione L’Atalanta continua a sorprendere in questo avvio di stagione. Nonostante il pareggio per 1-1 contro il Como alla New Balance Arena, la squadra guidata da Ivan Juric, tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

