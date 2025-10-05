Assurdo a Shangai giocatori a pezzi e malori Cosa è successo a Sinner
A Shanghai il tennis si è trasformato in una prova di sopravvivenza. La sfida tra Taylor Fritz e Mpetshi Perricard è andata ben oltre lo sport: in campo c’erano due atleti che combattevano contro il caldo soffocante e l’umidità tropicale, più che contro l’avversario. Il Masters 1000 cinese sta diventando un vero e proprio calvario per i giocatori, spingendoli al limite della resistenza fisica. Nel match vinto da Perricard per 6-4 7-5, Fritz è apparso esausto, piegato su se stesso, incapace persino di servire con forza. “ Uno zombie in campo ”, hanno scritto i media americani, raccontando di una scena quasi surreale: la maglietta inzuppata, il volto stravolto e la fatica che lo ha accompagnato fino all’ultimo scambio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
