Assolto ad Avellino il quarantaseienne di Atripalda accusato di estorsione alla madre
Un uomo di quarantasei anni, originario di Atripalda, è stato assolto dal Tribunale Collegiale di Avellino dall’accusa di estorsione aggravata nei confronti della madre.Il procedimento riguardava un episodio avvenuto il 4 gennaio 2023, ad Avellino, quando l’uomo avrebbe chiesto alla donna una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
