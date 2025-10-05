Associazione Italia-Israele | Dopo tanta sofferenza la pace è possibile
Il dibattito internazionale sulla situazione del Medioriente ed il piano di pace che anima anche la comunità bergamasca, pubblichiamo la posizione dell’ Associazione Italia-Israele di Bergamo “Ada Ascarelli Sereni”. “Sono passati due anni da quando Hamas ha dato corso al suo piano più sanguinario: invadere Israele, massacrare civili, rapire uomini, donne e bambini, cancellando ogni traccia di umanità. Il pogrom del 7 ottobre 2023 è stato uno dei giorni più bui della storia recente – scrive l’associazione Italia-Israele Bergamo -. Eppure, nella narrazione occidentale, è già stato quasi dimenticato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
