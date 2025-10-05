Associazione Ferrara Terzo Mondo nuovi orari per il mercatino dell' usato

L'associazione Ferrara Terzo Mondo ha comunicato che, dal prossimo lunedì 6 ottobre, gli orari di apertura del mercatino dell'usato di solidarietà saranno dalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayA seguito dei lavori di rinnovamento effettuati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

associazione - ferrara

