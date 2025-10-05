Assassino e insulti in radio | terza condanna per diffamazione all' attivista che ce l' ha con Baggio

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata de "La Zanzara" nel 2020 l'animalista aveva offeso l'ex calciatore. In udienza ha sostenuto che la voce non fosse la sua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Terza condanna per diffamazione all'attivista che ce l'ha con Baggio

Terza condanna per Paolo Mocavero, attivista animalista, per gli insulti a Roberto Baggio in una puntata de "La Zanzara" in radio nel 2020

