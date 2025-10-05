Assalto all’Antiquaria di ottobre Tanti turisti e traffico in centro Numerosi gli stranieri tra i banchi
Arezzo, 5 ottobre 2025 – L’Antiquaria di ottobre si è aperta ieri portando con sé numeri in crescita. Sono 230 i banchi che hanno risposto presente all’appuntamento mensile, tra loro 27 spuntisti quelli cioè che si sono messi in fila per un banco vuoto, facendo registrare una variazione in positivo rispetto alla stessa fiera di ottobre 2024. Non solo gli antiquari, anche i visitatori non si sono fatti attendere, numerosi già dalla giornata di ieri. Tanti italiani e moltissimi stranieri tra i banchi del tradizionale percorso che ha riportato tra i vicoli e le piazze del centro storico turisti anche dall’America e dall’Asia e appassionati alla ricerca di pezzi unici e curiosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
