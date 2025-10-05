Aspettavo quel pacco Amazon il corriere ha suonato e sono scesa in un secondo ma ormai era successo ero intrappolata dentro casa mia | la storia di Rhiannon Smith

I protagonisti di questa storia sono una donna, Rhiannon Smith, uno stendino riscaldato comprato su Amazon per 89,99 sterline (105 euro circa) e la consegna di questo stendino. Cosa è accaduto? La vicenda la racconta il Mirror. Smith stava aspettando il corriere che ha lasciato il grande pacco davanti alla porta d’ingresso di casa sua e se n’è andato. Tutto normale non fosse per una svolta, diciamo così, imprevista. “Ho sentito il campanello mentre ero di sopra e sono scesa in un secondo, ho visto lo scatolone incastrato sotto la maniglia dalla porta-finestra e ho pensato ‘Oh no, da qui non esco più, sono intrappolata in casa’”, il racconto della donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

