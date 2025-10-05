Asinara il ritorno di Lucia Borsellino ricuce quarant’anni

Quarant'anni dopo, Lucia Borsellino è tornata all'Asinara insieme al fratello Manfredi. Davanti al mare e al silenzio dell'isola, ha ritrovato una parte di sé rimasta sospesa dal 1985, quando le famiglie dei giudici furono trasferite nottetempo per proteggerne la vita e consentire il lavoro sul Maxiprocesso. Un ritorno che ricuce il tempo Si è affacciata

Sabato 4 e domenica 5 ottobre Isola dell'Asinara Sabato 4 e domenica 5 ottobre, sull'Asinara si terrà l'evento "Giustizia è democrazia", in omaggio alla memoria dei giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Francesca M

Lucia Borsellino torna all'Asinara dopo 40 anni - Poi si affaccia sul terrazzo, abbraccia il fratello Manfredi, e si lascia andare ai ricordi: "Quarant'anni fa non avevo colto la bellez ...

Il ricordo di Falcone e Borsellino all'Asinara, Mattarella: «Determinanti nella lotta a Cosa Nostra» - Era l'estate del 1985 e i magistrati, uccisi nelle stragi del 1992, stavano preparando il maxi-