Ascolti tv sabato 4 ottobre | Ballando con le stelle Tu si que vales Sapiens
Ascolti tv sabato 4 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Stolen. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 4 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 4 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: ascolti - sabato
Ascolti tv sabato 12 luglio: Dalla strada al palco, Ciao Darwin 9
Ascolti TV sabato 12 luglio: chi ha vinto tra Ciao Darwin e Dalla strada al palco
Ascolti tv: Dalla Strada al Palco, Ciao Darwin | Dati Auditel, sabato 12 luglio 2025
A sorpresa Tú sí que vales di #MariaDeFilippi vince la gara di ascolti del sabato sera contro #Ballandoconlestelle della #Carlucci. E qui vi diciamo perché. - facebook.com Vai su Facebook
Sabato sera Mediaset ha battuto ancora la Rai. Gli ascolti di Tu Sì Que Vales hanno superato quelli di Ballando con le stelle al debutto. Dalle stelle alle stalle - X Vai su X
Ascolti tv ieri 4 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 4 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 4 ottobre 2025. mam-e.it scrive
Ascolti tv, Tú sí que vales supera Ballando con le stelle. Tutti i dati - Gli ascolti e i dati Auditel del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, il debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle, condotto ... Si legge su iltempo.it