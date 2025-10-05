Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025 Vincono La Ruota 25.1% e Tú Sí Que Vales 26.8% Affari Tuoi al 23.9% e Ballando 25.7%

Nella serata di ieri, sabato 4 ottobre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 3.092.000 spettatori pari al 25.7% di share ( qui il resoconto della seconda puntata ) dalle 21:27 alle 1:33. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.933.000 spettatori con uno share del 26.8% dalle 21:29 alle 00:12. Su Rai2 Omicidi a Mystery Island è la scelta di 542.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 L'era glaciale 2 – Il disgelo ha radunato 639.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 422.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 Stolen totalizza un a.m. di 281.

