Sabato 4 ottobre 2025 ha segnato il secondo grande confronto televisivo della stagione tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tú Sí Que Vales su Canale 5. Dopo la vittoria netta del. L'articolo Ascolti TV Sabato 4 Ottobre 2025: duello tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales, tutti i dati Auditel e share proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025: duello tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales, tutti i dati Auditel e share