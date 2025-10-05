Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025 Ballando sale al 25.7% 3,1 mln vs Tú Sí Que Vales 26.8% 3,9 mln

Nella serata di ieri, sabato 4 ottobre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto.000 spettatori pari al % di share ( qui il resoconto della seconda puntata ). Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Omicidi a Mystery Island è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha radunato.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Stolen totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025. Ballando sale al 25.7% (3,1 mln) vs Tú Sí Que Vales 26.8% (3,9 mln)

In questa notizia si parla di: ascolti - sabato

Ascolti tv sabato 12 luglio: Dalla strada al palco, Ciao Darwin 9

Ascolti TV sabato 12 luglio: chi ha vinto tra Ciao Darwin e Dalla strada al palco

Ascolti tv: Dalla Strada al Palco, Ciao Darwin | Dati Auditel, sabato 12 luglio 2025

A sorpresa Tú sí que vales di #MariaDeFilippi vince la gara di ascolti del sabato sera contro #Ballandoconlestelle della #Carlucci. E qui vi diciamo perché. - facebook.com Vai su Facebook

Sabato sera Mediaset ha battuto ancora la Rai. Gli ascolti di Tu Sì Que Vales hanno superato quelli di Ballando con le stelle al debutto. Dalle stelle alle stalle - X Vai su X

Ascolti TV 4 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, Affari tuoi contro La ruota della fortuna - In access prime time la sfida tra Affari tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry ... Riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri 4 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 4 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 4 ottobre 2025. Come scrive mam-e.it