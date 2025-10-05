Ascolti TV di sabato 4 ottobre 2025 | Ballando con le Stelle non basta vince ancora Tu Sí Que Vales

A Milly Carlucci non è bastato il traino di Stefano De Martino: sabato 4 ottobre, in occasione della seconda puntata, Maria De Filippi, anche se in calo, ha battuto ancora la concorrenza di Rai 1. Il duello per gli ascolti del sabato sera televisivo tra Rai e Mediaset si è concluso per la seconda volta con la vittoria di Canale 5. Nonostante l'attesa per la performance di Belen Rodriguez come ballerina per una notte e le nuove scintille in giuria, anche sabato 4 ottbre 2025 Ballando con le Stelle non è riuscita a superare il concorrente Tú Sí Que Vales. Il programma di Maria De Filippi si aggiudica la prima serata in valori assoluti e in share, confermando il trend della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

