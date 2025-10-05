Ascolti tv del 4 ottobre è guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

È di nuovo sfida tra Rai e Mediaset: la guerra degli ascolti non si consuma soltanto nella striscia del prime time tra  Affari tuoi e La Ruota della Fortuna,  ma anche nella prima serata di sabato 4 ottobre tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales.  Da un lato su Rai1 c’era il dancing show condotto da Milly Carlucci, che ieri sera ha visto una Belen Rodriguez magnetica nel ruolo di ballerina per una notte; dall’altro su Canale5 andava in onda il talent con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, che la scorsa settimana non ha dato scampo alla trasmissione concorrente. 🔗 Leggi su Dilei.it

