Ascolti TV 5 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 5 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 5 ottobre 2025. La serata televisiva del 5 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Balene – Amiche per sempre ( LEGGI QUI LE ANTICIPAZIONI ), mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore. Italia 1 ha offerto Le Iene Show, Rete 4 ha proposto talk e approfondimento con Fuori Dal Coro, La 7 ha trasmesso Copycat- Omicidi in serie e NOVE ha visto il ritorno di Che Tempo Che Fa. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
ascolti - ottobre
