Ascolti TV 4 ottobre | chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales Affari tuoi contro La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales trasmesso da Canale5. In access prime time la sfida tra Affari tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 4 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it