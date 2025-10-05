Ascolti tv 4 ottobre | Belén aiuta Ballando ma non basta De Martino perde contro Scotti Tutti i dati

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, 4 ottobre, su Canale 5 e su Rai Uno sono andati rispettivamente in onda Tu Si Que Vales e Ballando con le Stelle. I due programmi, in prima serata, raccolgono milioni di telespettatori. Se la scorsa puntata (la prima) De Filippi aveva stracciato la Carlucci, com'è andata invece stavolta?Gli. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 4 ottobreAscolti TV 4 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, Affari tuoi contro La ruota della fortuna - In access prime time la sfida tra Affari tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry ... Riporta fanpage.it

ascolti tv 4 ottobreAscolti tv di ieri sera sabato 4 ottobre: Ballando recupera, Rai e Mediaset vicine - Dopo un esordio sottotono grande rimonta di Ballando con le stelle che approfitta anche del traino di un ottimo Affari tuoi, gli ascolti tv di ieri sera. Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 4 Ottobre