Nel 2025, Always Wands ha firmato un altro evento leggendario per il fandom italiano: l'arrivo in Sicilia di Mark Williams, celebre interprete di Arthur Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter. L'incontro si è svolto presso l' Oblivion di Villagrazia di Carini, una delle location fantasy più amate del sud Italia, ed è andato completamente sold out. L'evento ha offerto ai fan la possibilità di vivere un'esperienza unica e irripetibile. Meet & greet con Arthur Weasley in persona. Durante l'evento, il pubblico ha potuto partecipare a un esclusivo meet and greet con Mark Williams. L'attore si è intrattenuto con i fan, firmando gadget, scattando foto e condividendo aneddoti dal set di Harry Potter — in particolare sul suo iconico ruolo di padre della famiglia Weasley e appassionato di tutto ciò che è "babbano".

© Nerdpool.it - Arthur Weasley all’Oblivion: l’evento sold out firmato Always Wands