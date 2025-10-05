Arrestato in Friuli un 28enne condannato per pornografia minorile commessa in Abruzzo

Un cittadino egiziano di 28 anni, residente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Duino Aurisina, in provincia di Trieste, durante un’operazione di controllo. L’uomo era ricercato per reati legati alla pornografia minorile commessi in Abruzzo.Come riporta l’agenzia LaPresse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - friuli

Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante: arrestato in Friuli Venezia Giulia

Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante: arrestato in Friuli Venezia Giulia

++ ARRESTATO PASSEUR AL CONFINE, A BORDO AVEVA CINQUE PASSEGGERI CLANDESTINI ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/arrestato-passeur-furgone-aveva-cinque-passeggeri-clandestini-gorizia-2-ottobre-2025/ #fvg #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook

Un uomo di 45 anni, di origine russa, è stato arrestato dai carabinieri a Gorizia dopo essere stato sorpreso mentre trasportava con un furgone cinque migranti, provenienti dalla Turchia, privi di documenti di soggiorno - X Vai su X

Litiga col padre il giorno di Santo Stefano e gli spara: 28enne condannato per tentato omicidio - Una lite nel giorno di Santo Stefano fra padre e figlio che si è conclusa con uno sparo e il tentato omicidio ai danni del primo. Scrive fanpage.it

Ruba un paio di occhiali in un negozio, 28enne arrestato e condannato - La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 26enne residente in Veneto con l’accusa di furto con destrezza. Riporta ilrestodelcarlino.it