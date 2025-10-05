Arrestato ed espulso Sorpreso a rubare in un’azienda Preso dopo l’inseguimento
GROSSETO E’ stato arrestato poco dopo aver commesso un furto. L’ennesimo dopo aver visto la sua fedina penale che era costellata da furti tutti commessi nel capoluogo della Maremma. Il fatto è accaduto qualche giorno fa: sono stati gli agenti della Questura di Grosseto della squadra Volante, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati, ad arrestare un cittadino straniero, con svariati precedenti di polizia, in particolare per numerosi furti messi in atto nella città di Grosseto. Gli uomini della Squadra Volanti, a seguito di allarme che era suonato in una nota azienda della città, arrivavano sul posto, ove scoprivano, in flagranza di reato, l’uomo all’interno del cancello della struttura che, alla vista della Polizia, iniziava una precipitosa fuga scavalcando la recinzione e cercando di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arrestato - espulso
Controlli al Lago Trasimeno, arrestato ed espulso pusher: raggiungeva i clienti con l'auto a noleggio
Espulso dall'Italia torna a Lampedusa anche se deve scontare oltre 7 anni di reclusione: arrestato
Espulso, torna in Italia e viene arrestato. Ritorna al cpr ma fa resistenza: di nuovo fermato
Sorpreso a rubare in un'azienda in città: arrestato dalla Polizia ed espulso dall'Italia - - X Vai su X
Espulso georgiano irregolare: era stato arrestato per furto, rapina, lesioni, e oltraggio a pubblico ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato ed espulso. Sorpreso a rubare in un’azienda. Preso dopo l’inseguimento - Gli agenti delle Volanti individuano l’uomo che di dà alla fuga scavalcando la recinzione. Da lanazione.it
Sorpreso a rubare in un’azienda in città: arrestato dalla Polizia ed espulso dall’Italia - Un uomo è stato colto in flagrante durante un furto in un'azienda di Grosseto ed è stato arrestato dalla Polizia. Lo riporta grossetonotizie.com