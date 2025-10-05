Arrestato ed espulso Sorpreso a rubare in un’azienda Preso dopo l’inseguimento

GROSSETO E’ stato arrestato poco dopo aver commesso un furto. L’ennesimo dopo aver visto la sua fedina penale che era costellata da furti tutti commessi nel capoluogo della Maremma. Il fatto è accaduto qualche giorno fa: sono stati gli agenti della Questura di Grosseto della squadra Volante, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati, ad arrestare un cittadino straniero, con svariati precedenti di polizia, in particolare per numerosi furti messi in atto nella città di Grosseto. Gli uomini della Squadra Volanti, a seguito di allarme che era suonato in una nota azienda della città, arrivavano sul posto, ove scoprivano, in flagranza di reato, l’uomo all’interno del cancello della struttura che, alla vista della Polizia, iniziava una precipitosa fuga scavalcando la recinzione e cercando di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

