Il 3, 4 e 5 ottobre 2025 è tornata nelle piazze di tutta Italia, della città e dei paesi della Provincia di Benevento " La Mela di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla". La manifestazione che ha visto la vendita dei gustosi sacchetti di mele, gialle o rosse, simbolo della lotta alla sclerosi multipla, porterà con i fondi raccolti in questa giornata, a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate. È sempre importante e fondamentale sensibilizzare e raccogliere fondi per garantire, per potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla e per sostenere la ricerca scientifica.

© Anteprima24.it - Arpaise, la Pro Loco Generoso Papa è scesa in Piazza Chiesa per “La Mela AISM”