Aria d’inferno Ballando con le stelle clima tesissimo dietro le quinte

Caffeinamagazine.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato sera su Rai1, ha confermato la magia e le emozioni che da vent’anni caratterizzano il programma di Milly Carlucci. Tra luci, paillettes e colpi di scena, la gara si è fatta sempre più intensa, con coppie che hanno mostrato miglioramenti sorprendenti e altre che invece hanno dovuto fare i conti con giudizi severi. La giuria – composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto – non ha risparmiato commenti taglienti, regalando al pubblico momenti di ironia e qualche inevitabile polemica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

