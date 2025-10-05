Aria d’inferno Ballando con le stelle clima tesissimo dietro le quinte

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato sera su Rai1, ha confermato la magia e le emozioni che da vent’anni caratterizzano il programma di Milly Carlucci. Tra luci, paillettes e colpi di scena, la gara si è fatta sempre più intensa, con coppie che hanno mostrato miglioramenti sorprendenti e altre che invece hanno dovuto fare i conti con giudizi severi. La giuria – composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto – non ha risparmiato commenti taglienti, regalando al pubblico momenti di ironia e qualche inevitabile polemica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it