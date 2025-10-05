Aria di mondiale che si riapre Mancano solo le due Ferrari
«Non so più cosa dire. Non abbiamo scuse». Neppure Charles Leclerc trova le parole giuste per raccontare un altro sabato nero per la Rossa. Lui e Hamilton si sono dannati anche a Singapore per tenere a galla la Ferrari facendola ballare tra i muri. Ma poi quando si sono ritrovati la Mercedes in pole si sono sentiti impotenti e forse anche un po' presi in giro. Nel giorno in cui il Mondiale si accende, la Ferrari si spegne. Definitivamente o quasi. Le qualifiche del Gran premio di Singapore ci raccontano di una Mercedes risvegliata da una nuova ala anteriore con George Russell sorprendentemente in pole e Kimi Antonelli in seconda fila e di un Max Verstappen che anche qui è riuscito a mettersi davanti alle McLaren con la possibilità di allungare ancora un sogno impossibile prima di arrivare a Monza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
