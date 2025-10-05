Argenta e 4 Torri al derby Caccia al primo successo
Un derby che sicuramente potrà rivelare molto tra Sima Bio Argenta e Despar 4 Torri. Le due compagini ferraresi di Serie C si incontrano oggi alle 18 al Pala Salvatori di Consandolo, in quello che è già uno scontro diretto per il mantenimento della categoria. Anche per i biancoblù l’esordio nella nuova stagione è stato amaro: è arrivata la sconfitta per 94-78 sul parquet della neopromossa Piacenza. Alla Cestistica non sono bastati i punti di Cattani, Zhytaryuk e Farina. La Despar, invece, torna al Pala Salvatori dopo l’equilibrata amichevole di preseason, ed è chiamata alla scossa, tecnica ed emotiva, dopo la brutta prestazione dell’esordio al Pala Aeffe contro Molinella, per rilanciarsi subito nella corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
