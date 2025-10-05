Are playing where???? Vol 1 è l’EP pubblicato a sorpresa dai Foo Fighters

A due anni di distanza da But here we are, l’ultimo album pubblicato dai Foo Fighters, Dave Grohl e soci sono tornati con un EP chiamato Are playing where???? Vol. 1. Il titolo lascia intendere che, in futuro, arriveranno altri volumi, e le tracce contenute nella raccolta sono state registrate nel corso degli show a sorpresa delle ultime settimane. Il disco è disponibile solo su Bandcamp. Il ricavato verrà devoluto ad associazioni benefiche locali impegnate nella lotta all’insicurezza alimentare a San Luis Obispo e Santa Ana, in California, Washington e New Haven, nel Connecticut, che sono le quattro città scelte per i concerti che hanno segnato il ritorno sul palco del gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

