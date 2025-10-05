Ardore Marina deturpata da atti vandalici: il territorio chiede rispetto. Nella mattinata del 4 ottobre, il lungomare di Ardore Marina si è presentato ai cittadini in condizioni allarmanti: scritte vandaliche su muri e strutture pubbliche, danneggiamenti visibili nell’area giochi, segni di inciviltà diffusi nella zona delle docce e lungo i marciapiedi. Un risveglio amaro per una comunità che da anni investe nella valorizzazione del territorio e nella cura degli spazi condivisi. Le immagini diffuse sui social e le segnalazioni dei residenti non lasciano spazio a dubbi: ciò che era fino a ieri un luogo di incontro, bellezza e socialità, è stato trasformato in un simbolo di degrado. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ardore Marina: ancora atti vandalici