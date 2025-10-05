Approvato il progetto della rotonda di Ghiardo

Sicurezza stradale, approvato all’unanimità darl Consiglio comunale il progetto della rotatoria prevista nell’incrocio principale di Ghiardo, da tempo attesa dai cittadini. È stata inoltre discussa la mozione presentata dal gruppo "Centrodestra Bibbiano" (ad eccezione del consigliere Castagneti), relativa a interventi per la sicurezza stradale lungo la sp72 al Ghiardo, a seguito dell’ennesimo incidente mortale avvenuto a fine agosto, dove perse la vita il 65enne reggiano Eros Smeraldi. La proposta è stata ritirata dopo l’annuncio del voto contrario della maggioranza, che ha ricordato la competenza della Provincia sul tratto e gli interventi programmati, in parte già realizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Approvato il progetto della rotonda di Ghiardo

