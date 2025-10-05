Approvate in Consiglio Regionale le leggi su Onconutrizione Oncoriabilitazione e Supporto Psicologico
“Con queste leggi la Campania compie un passo importante verso una presa in carico completa e umana del paziente oncologico” – dichiara il Consigliere Regionale **Dott. Gino Abbate** dopo l’approvazione, in Consiglio Regionale, delle proposte di legge dedicate all’*onconutrizione*, all’*oncoriabilitazione* . Continua L'articolo Approvate in Consiglio Regionale le Onconutrizione, Oncoriabilitazione e Supporto Psicologico proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Approvate leggi su Onconutrizione, Oncoriabilitazione e supporto psicologico - L'articolo Approvate leggi su Onconutrizione, Oncoriabilitazione e supporto psicologico proviene da OttoPagine. Da msn.com
Sanità, Consiglio Regionale approva all’unanimità la legge sulla Psiconcologia - Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge sulla Psiconcologia, un provvedimento di grande valore civile, umano e sanitario che ... Riporta napolivillage.com