AppLI arriva sul Portale Giovani è il coach digitale dell’Inps per trovare lavoro

Da ottobre i giovani tra i 18 e i 35 anni hanno a disposizione un nuovo alleato digitale per orientarsi nel mondo dello studio e del lavoro. Si chiama AppLI, un assistente virtuale sviluppato su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e integrato dall’Inps. Da pochi giorni i giovani italiani possono trovarlo anche sul Portale Giovani. L’obiettivo è offrire un supporto personalizzato, accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, per accompagnare le nuove generazioni nella ricerca di formazione e opportunità lavorative. Come funziona il coach digitale. AppLI non è una semplice app: è un sistema di intelligenza artificiale multi-agente che dialoga in linguaggio naturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - AppLI arriva sul Portale Giovani, è il coach digitale dell’Inps per trovare lavoro

