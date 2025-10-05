Appiano Gentile celebra la Giornata mondiale della vista | aperitivo in musica ospiti e prevenzione
La sera di giovedì 9 ottobre 2025 Appiano Gentile dedica un evento alla salute degli occhi e alla cultura della prevenzione. Dalle 19, nell’Area Feste del Parco Rosnati, va in scena un aperitivo in musica con il live de “Gli Incredabili e i 7 Grani”, momenti di divulgazione medica e testimonianze. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Inter U23, al via oggi il raduno ad Appiano Gentile: ecco i ragazzi sui quali può contare mister Vecchi!
Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti
Appiano Gentile celebra la Giornata mondiale della vista: aperitivo in musica, ospiti e prevenzione - L’iniziativa, promossa da Pro Loco Appiano Gentile con il patrocinio del Comune, rientra nella Giornata mondiale della vista (IAPB Italia) ed è a ingresso libero. Come scrive quicomo.it
Calcio: Inter verso la Juve, ad Appiano torna Lautaro - Cresce l'attesa per il ritorno in campo dell'Inter, attesa sabato 13 settembre alle 18 allo Stadium per il derby d'Italia contro la Juventus nella terza giornata di Serie A. Scrive ansa.it