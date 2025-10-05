Aperto il Ciclodromo Pista pronta per i baby | Conduzione in arrivo
Pronti via: è stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo Ciclodromo di Forlì, in via Giuseppe Mazzatinti 1 a San Martino in Strada. L’evento di apertura, patrocinato dal Comune e promosso dall’associazione ‘Un, Due, Tre Stella’, ha visto il coinvolgimento anche di ragazzi con disabilità in una giornata dedicata allo sport e all’ inclusione sociale. L’atteso impianto, che si trova in un terreno di proprietà comunale, è stato completamente recintato e chiuso con cancello carrabile. Con esso anche un percorso pedonale, per incentivare l’attività fisica; inoltre verranno messi a dimora alcuni alberi per ombreggiare l’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La pista delle biciclette. Ciclodromo pronto al via: la città è sempre più sportiva - Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo polivalente di San Martino in Strada in via Mazzatinti, dedicato al ciclismo, che avverrà il prossimo 4 ottobre, con un evento sportivo ... Si legge su ilrestodelcarlino.it