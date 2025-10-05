Aperto il Centro servizi per sostegno e inclusione
Al Centro servizi di Torre del Moro, in via Guido Rossa 140, dove sorge l’ Emporio solidale, prende avvio un presidio aperto a cittadini e famiglie e dedicato a sostegno, inclusione e partecipazione attiva sul territorio. Il Centro, gestito da Opera Don Dino, offre servizi di ascolto e orientamento per valutare i bisogni individuali, fornire consulenza, e favorire l’accesso alle risorse e ai servizi del territorio. Accanto a questo, propone corsi, laboratori e attività culturali pensati per favorire benessere, coesione sociale e crescita personale, tra cui percorsi di mindfulness e meditazione, corsi di lingua italiana per stranieri, laboratori di ortoterapia e attività legate al verde, progetti di musicoterapia e momenti di incontro e convivialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
