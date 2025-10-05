Aperte le urne in Calabria la guida alle regionali | i candidati come si vota gli orari

Xml2.corriere.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre i candidati alla guida della Regione: il governatore uscente Occhiuto, l'ex presidente Inps Tridico e l'outsider Toscano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

aperte le urne in calabria la guida alle regionali i candidati come si vota gli orari

© Xml2.corriere.it - Aperte le urne in Calabria, la guida alle regionali: i candidati, come si vota, gli orari

In questa notizia si parla di: aperte - urne

La Puglia al voto, firmato il decreto: urne aperte il 23 e il 24 novembre

Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci

Urne aperte, sono 168 i neomaggiorenni al voto

aperte urne calabria guidaOcchiuto-Tridico, urne aperte: si punta al bis in Calabria. Rush finale per i candidati - Nel centrodestra desta più preoccupazione la scelta dei candidati da far correre in Puglia, Campania e Veneto che il risultato in Calabria. Lo riporta iltempo.it

aperte urne calabria guidaUrne aperte in Calabria per elezioni regionali - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aperte Urne Calabria Guida