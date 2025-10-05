Aperte le urne in Calabria la guida alle regionali | i candidati come si vota gli orari
Tre i candidati alla guida della Regione: il governatore uscente Occhiuto, l'ex presidente Inps Tridico e l'outsider Toscano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Regionali in Calabria, oggi urne aperte: come si vota, candidati e orari
Urne aperte in Calabria tutta la domenica e lunedì fino alle 15 per il rinnovo del consiglio regionale e l'elezione del presidente. Dalle 16 alle 17.30 lo speciale elezioni online su tgr.rai.it/calabria, dalle 18 quello Tv su Rai3
Occhiuto-Tridico, urne aperte: si punta al bis in Calabria. Rush finale per i candidati - Nel centrodestra desta più preoccupazione la scelta dei candidati da far correre in Puglia, Campania e Veneto che il risultato in Calabria. Lo riporta iltempo.it
Urne aperte in Calabria per elezioni regionali - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta ... Riporta msn.com