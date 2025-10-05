apecchio svela la mostra mercato del tartufo

Con il taglio del nastro nel centro storico è stata inaugurata ieri ad Apecchio la 43^Mostra Mercato del Tartufo. Ad aprire la serie di intervent il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci: "Siamo un territorio di confine - ha detto il primo cittadino - che però in questi giorni diventa vetrina di tante eccellenze e questo deve far riflettere sul ruolo dei piccoli comuni e delle aree interne. Qui è viva l’attenzione alla qualità della vita, la cura dell’ambiente e delle bellezze della natura: Apecchio è un grande territorio, molto vasto, che va difeso e tutelato. Come tanti altri piccoli comuni di confine non vogliamo essere zone marginali ma aree di accesso alle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

