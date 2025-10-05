Roma – È ‘Un grande fiume dai due cuori’, per dirla alla Hemingway, uno che di conflitti ne ha visti e descritti tanti, quello che ieri ha attraversato Roma, manifestando con opposte sensibilità politiche e sociali. Se da un lato si è svolto l’evento “Una luce per gli ostaggi”, organizzato nel quartiere ebraico della capitale, in occasione del secondo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023, in cui persero la vita oltre mille ebrei per mano di Hamas, dall’altra parte c’è stata una manifestazione diversa, appena il giorno prima, a favore della Palestina ma con alcuni toni antisemiti che hanno generato polemiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antisemitismo nei cortei: “Allarme odio”. E sul panificio kosher di Roma spunta la scritta: “Ebrei di mer**, bruciate tutti”